Italia-Austria, gli azzurri non si inginocchiano prima del fischio d'inizio (Di sabato 26 giugno 2021) L'Italia non si è inginocchiata come anticipato. Nei secondi che hanno preceduto il fischio d'inizio del match contro l'Austria, gli azzurri sono rimasti in piedi proprio come Alaba e compagni. Nessuna delle due Nazionali aveva infatti presentato una richiesta alla Uefa per il gesto antirazzista dopo le polemiche legate alla decisione di cinque Italiani di restare in piedi contro il Galles. "Decideremo tutti insieme", aveva detto in conferenza stampa Leonardo Bonucci. E gli azzurri hanno deciso di non inginocchiarsi prima dell'ottavo di finale di Euro ...

