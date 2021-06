Italia-Austria, gli azzurri hanno deciso di non decidere: non si inginocchieranno, a meno che non lo facciano gli avversari (Di sabato 26 giugno 2021) Se si inginocchierà l’Austria, allora lo fa anche l’Italia. Altrimenti tutti in piedi, compatti. Perché la maggioranza degli azzurri non condivide la forma di protesta del “Black Lives Matter“. E soprattutto non succederà come l’altra volta, quando cinque calciatori su undici hanno seguito l’esempio del Galles e hanno creato un caso che continua a tener banco in Italia anche più della sfida degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l’Austria. È questo il senso della decisione presa dai giocatori della nazionale Italiana dopo la riunione notturna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Se si inginocchierà l’, allora lo fa anche l’. Altrimenti tutti in piedi, compatti. Perché la maggioranza deglinon condivide la forma di protesta del “Black Lives Matter“. E soprattutto non succederà come l’altra volta, quando cinque calciatori su undiciseguito l’esempio del Galles ecreato un caso che continua a tener banco inanche più della sfida degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l’. È questo il senso della decisione presa dai giocatori della nazionalena dopo la riunione notturna ...

