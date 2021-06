Italia Austria formazioni ufficiali, c’è Berardi: la scelta su Chiellini (Di sabato 26 giugno 2021) Italia Austria formazioni ufficiali – Ottavi di finale di Euro2020. L’Italia questa sera affronta l’Austria a Wembley. Il tecnico Mancini spera di vedere quanto di buono fatto contro Svizzera, Turchia e Galles. Austria non sottovalutare, con Alaba, Arnautovic e Sabitzer gli uomini più pericolosi. Ecco di seguito le formazioni ufficiali del match. Italia Austria formazioni ufficiali, chi gioca Mancini ripropone Insigne e Berardi come esterni d’attacco, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 26 giugno 2021)– Ottavi di finale di Euro2020. L’questa sera affronta l’a Wembley. Il tecnico Mancini spera di vedere quanto di buono fatto contro Svizzera, Turchia e Galles.non sottovalutare, con Alaba, Arnautovic e Sabitzer gli uomini più pericolosi. Ecco di seguito ledel match., chi gioca Mancini ripropone Insigne ecome esterni d’attacco, ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - tedpanski : RT @Misurelli77: L’Italia non si inginocchierà (a meno che non lo faccia l’Austria) Non sentivo una puttanata del genere dal famoso: Ruby r… - tottidoloderoma : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadiu… -