Italia-Austria, Donnarumma: “Non avevo visto il fuorigioco. Siamo carichi” (Di domenica 27 giugno 2021) L’Italia con fatica espugna Wembley e batte 2-1 l’Austria. Una partita difficile con la squadra allenata da Franco Foda che ha messo in serie difficoltà la compagine nostrana grazie a un pressing e a una fisicità disarmanti.... Leggi su mediagol (Di domenica 27 giugno 2021) L’con fatica espugna Wembley e batte 2-1 l’. Una partita difficile con la squadra allenata da Franco Foda che ha messo in serie difficoltà la compagine nostrana grazie a un pressing e a una fisicità disarmanti....

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - FloLuquinha : L’#Italia vince contro l’#Austria grazie a #Chiesa e #Pessina, ma in vista dei quarti di #EURO2020 giocare in quest… - AntoAli_ : RT @SkySport: ?? In LOOP l'esultanza di Chiesa ?????? ? ?? Che voto date alla sua partita? ? #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #Italia #Austria h… -