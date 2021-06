Italia-Austria 2-1: tutti in piedi per gli Azzurri (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu – In quante occasioni ci siamo sentiti dire che sono solamente 22 ragazzi in maglietta e pantaloncini che corrono dietro a un pallone? Più o meno lo stesso numero di volte che le nostre orecchie hanno ascoltato – in altri discorsi e in contesti ben diversi – la manfrina della Prima guerra mondiale come inutile strage. Chissà cosa avrebbe da dirci a riguardo Vittorio Pozzo, classe 1886, tenente del 3° Reggimento Alpini, uomo di trincea e di calcio che – tra le altre cose – ha guidato la nostra Nazionale a due successi mondiali e a un oro olimpico. Per chi ha difeso in prima linea i sacri confini, l’essere il commissario tecnico più vincente della storia del calcio dev’essere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu – In quante occasioni ci siamo sentiti dire che sono solamente 22 ragazzi in maglietta e pantaloncini che corrono dietro a un pallone? Più o meno lo stesso numero di volte che le nostre orecchie hanno ascoltato – in altri discorsi e in contesti ben diversi – la manfrina della Prima guerra mondiale come inutile strage. Chissà cosa avrebbe da dirci a riguardo Vittorio Pozzo, classe 1886, tenente del 3° Reggimento Alpini, uomo di trincea e di calcio che – tra le altre cose – ha guidato la nostra Nazionale a due successi mondiali e a un oro olimpico. Per chi ha difeso in prima linea i sacri confini, l’essere il commissario tecnico più vincente della storia del calcio dev’essere ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - sportface2016 : #ItaliaAustria, #Foda: 'Orgoglioso, abbiamo creato problemi agli azzurri' #Euro2020 - ElenaPanisi : RT @bobrock_ct: Italia batte Austria. La cosa che mi rimarrà positivamente più impressa nella mente di questa partita? Il prima: 11 leoni i… -