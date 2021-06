Italia-Austria 2-1: pagelle, tabellino e highlights (Di sabato 26 giugno 2021) Italia ed Austria si sono sfidate a Wembley in un ottavo di finale molto intenso: pagelle, highlights e tabellino della gara Italia AustriaItalia 2 Donnarumma 6: partita con qualche timore di troppo, ma il Var lo grazia su gol di Arnautovic. Non è colpa sua il gol dell’Austria Di Lorenzo 6.5: spegne tutte, o quasi, le incursioni dell’Austria e si becca anche qualche fallo di troppo Bonucci 6: non la migliore delle sue partite, ma tiene botta fino alla fine Acerbi 6.5: il vero leader della difesa stasera. ... Leggi su vesuvius (Di sabato 26 giugno 2021)edsi sono sfidate a Wembley in un ottavo di finale molto intenso:della gara2 Donnarumma 6: partita con qualche timore di troppo, ma il Var lo grazia su gol di Arnautovic. Non è colpa sua il gol dell’Di Lorenzo 6.5: spegne tutte, o quasi, le incursioni dell’e si becca anche qualche fallo di troppo Bonucci 6: non la migliore delle sue partite, ma tiene botta fino alla fine Acerbi 6.5: il vero leader della difesa stasera. ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - Corriere : ?? ULTIM'ORA - C'è la conferma di Chiellini: l'Italia non si inginocchierà - MelaniaBen2211 : RT @Eurosport_IT: ???????? • SIAMO AI QUARTIIII ???? Servono i tempi supplementari per risolvere una partita complicatissima: Chiesa e Pessina s… - RodyDanielAguil : E l'Italia l'ha vinta ai tempi supplementari, per 2 a 1 all'Austria, partita difficile ma la classifica è stata rag… -