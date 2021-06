Italia-Austria 2-1, l’orgoglio del cancelliere Kurz: “Fieri di voi, Europeo grandioso” (Di domenica 27 giugno 2021) L’Austria esce a testa altissima da Euro 2o20 e a supportare i ragazzi di Franco Foda arriva anche il messaggio del cancelliere Austriaco Sebastian Kurz, che ha commentato così la prova espressa contro l’Italia. “E’ stata una partita sensazionale, un Europeo grandioso e noi siamo Fieri di voi – si legge – Oggi avete dato tutto fino all’ultimo minuto e avete fornito una grande prova di forza.” Difficilmente basteranno queste parole per rincuorare Alaba e compagni, ma sicuramente tutti i tifosi Austriaci saranno d’accordo con il ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) L’esce a testa altissima da Euro 2o20 e a supportare i ragazzi di Franco Foda arriva anche il messaggio delco Sebastian, che ha commentato così la prova espressa contro l’. “E’ stata una partita sensazionale, une noi siamodi voi – si legge – Oggi avete dato tutto fino all’ultimo minuto e avete fornito una grande prova di forza.” Difficilmente basteranno queste parole per rincuorare Alaba e compagni, ma sicuramente tutti i tifosici saranno d’accordo con il ...

