Italia-Austria 2-1, le pagelle: Pessina, ancora tu? Chiesa, sembri proprio... tuo padre (Di sabato 26 giugno 2021) Donnarumma 6,5 : Un autentico signore nelle uscite, ma rischia grossissimo sul gol annullato ad Arnautovic. Poi si esalta nei supplementari. Di Lorenzo 5,5 : soffre sulla corsia di competenza Bonucci 5,5... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 giugno 2021) Donnarumma 6,5 : Un autentico signore nelle uscite, ma rischia grossissimo sul gol annullato ad Arnautovic. Poi si esalta nei supplementari. Di Lorenzo 5,5 : soffre sulla corsia di competenza Bonucci 5,5...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - juventusfc : L'Italia di @chiellini, @bonucci_leo19, @federicochiesa e @fbernardeschi affronta l'Austria a Wembley ?? Forza, ra… - infoitsport : L'Italia batte l'Austria ed è ai quarti. Di Lorenzo non sorprende più. Insigne, che carattere - infoitsport : Chiariello dà i voti dopo Italia-Austria: Di Lorenzo tra i migliori, sufficienza piena per Insigne -