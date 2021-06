Italia-Austria 2-1. La bellezza non basta, ogni tanto serve saper giocare male (Di sabato 26 giugno 2021) Per una decina di minuti nel primo tempo degli ottavi di finale di Euro 2020 tutto è sembrava molto semplice. L’Italia attaccava, l’Austria si difendeva, si dannava a rincorrere palla e avversari. Questione di tempo, prima o poi il gioco avrebbe steso i polmoni e muscoli. Convinzione invecchiata, ancora di moda, probabilmente infondata. Perché gli Austriaci hanno continuato a correre, mentre l’Italia ha a un certo punto smesso di fare gioco. L’aveva già detto Ray Wilkins negli anni Ottanta: “In Serie A le partite durano settanta minuti, poi non si corre più si fa accademia”. Non è cambiato poi molto. Il calcio si è ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 giugno 2021) Per una decina di minuti nel primo tempo degli ottavi di finale di Euro 2020 tutto è sembrava molto semplice. L’attaccava, l’si difendeva, si dannava a rincorrere palla e avversari. Questione di tempo, prima o poi il gioco avrebbe steso i polmoni e muscoli. Convinzione invecchiata, ancora di moda, probabilmente infondata. Perché glici hanno continuato a correre, mentre l’ha a un certo punto smesso di fare gioco. L’aveva già detto Ray Wilkins negli anni Ottanta: “In Serie A le partite durano settanta minuti, poi non si corre più si fa accademia”. Non è cambiato poi molto. Il calcio si è ...

