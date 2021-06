Italia Austria 0-0 LIVE: fuori Immobile, tocca al ‘Gallo’ (Di sabato 26 giugno 2021) Allo stadio Wembley, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Italia e Austria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Wembley”, Italia e Austria si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Austria 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Wembley; primo possesso per l’Austria. 2? Ammonito Arnautovic Primo affondo di Baumgartner a sinistra, Acerbi spazza sui piedi di Barella che viene abbattuto dall’ex Inter. 5? Avvio un po’ ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Allo stadio Wembley, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Wembley”,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Wembley; primo possesso per l’. 2? Ammonito Arnautovic Primo affondo di Baumgartner a sinistra, Acerbi spazza sui piedi di Barella che viene abbattuto dall’ex Inter. 5? Avvio un po’ ...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - Corriere : ?? ULTIM'ORA - C'è la conferma di Chiellini: l'Italia non si inginocchierà - thisisberlyy : ma sti qua dell’Austria hanno capito se stanno giocando a calcio e non a bowling!? i giocatori dell’italia stanno più a terra che in piedi - elivito : RT @errerreffe: Italia - Austria, Alessandro dove sei ?? #alessandrobarbero #EURO2020 #ItaAut -