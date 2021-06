Italia ai quarti di finale! – Mancini | ”Vittoria contro l’Austria meritata”

Leggi su retecalcio

(Di domenica 27 giugno 2021) L’superaper 2-1 dopo i tempi supplementari in un match valido per la qualificazione ai quari di Euro2020. La partita al 90? vede le due squadre sullo 0-0. Nell’extra time gli uomini diconquistano una merittatanegli ottavi di finale degli Europei e si qualificano per idella competizione continentale. I cambi effettuati dacon gli inserimenti -oltre a Locatelli, Belotti e Cristante– di Pessina e Chiesa danno la svolta vincente degli azzurri ad una partita durissima per il grande impegno profuso dai calciatori austriaci. I due calciatori ...