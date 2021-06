Infinita Vanessa Ferrari | a Doha conquista la quarta Olimpiade!

Advertising

STnews365 : Ginnastica Artistica, Stupenda Vanessa Ferrari: staccato il pass per Tokyo 2020 Infinita, meravigliosa, stupenda Va… - STnews365 : Giochi Olimpici Tokyo 2020: Vanessa Ferrari si qualifica. Infinita Vanessa Ferrari, che si qualifica per la sua Qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Infinita Vanessa

La Gazzetta dello Sport

Un'altra storica impresa per la ginnasta azzurraFerrari che si è qualificata per la quarta volta consecutiva ai Giochi olimpici. Lo fa dopo tre anni difficili, tra tanti infortuni e molte difficoltà, non ultime quelle legate al Covid. L'...Attesissima alle 16.55 la finale al corpo libero femminile con le azzurre del Centro Sportivo Esercito, Lara Mori eFerrari, in lizza per un pass olimpico.Infinita, meravigliosa, stupenda Vanessa Ferrari, che si qualifica per la quarta volta consecutiva ai Giochi Olimpici e ottiene un pass individuale per tutti gli attrezzi. Onore a Lara Mori, che potre ...Vanessa Ferrari si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2021, offrendo per l'ennesima volta un saggio della sua classe infinita e sfoggiando una caparbietà fuori dal comune. L'attesissimo duello con ...