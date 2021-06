Incredibile al Tour de France! Spettatrice causa maxi caduta (Di sabato 26 giugno 2021) Colpo di scena clamoroso già nella prima tappa del Tour de France 2021 . A 50 km dall'arrivo una donna ha esposto il proprio cartellone sulla carreggiata dando le spalle al passaggio del gruppo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 giugno 2021) Colpo di scena clamoroso già nella prima tappa delde France 2021 . A 50 km dall'arrivo una donna ha esposto il proprio cartellone sulla carreggiata dando le spalle al passaggio del gruppo ...

Advertising

RobotGufo : una grandissima stronza in cerca di visibilità causa una caduta incredibile #TourDeFrance2021 #letour #Tour - SpazioCiclismo : Clamorosa caduta al #TDF2021 per colpa di una sconsiderata tifosa! Speriamo non ci siano conseguenze troppo gravi… - sportface2016 : #TourDeFrance2021 : caduta incredibile, quasi tutti a terra: la colpa è di una spettatrice (VIDEO) - stefanorizzato : RT @ciclismoliquido: Tra poche ore comincia il primo Tour de France di @taogeoghegan, vincitore del Giro 2020. Pochi mesi fa abbiamo fatto… - zeta_reticoli : RT @ciclismoliquido: Tra poche ore comincia il primo Tour de France di @taogeoghegan, vincitore del Giro 2020. Pochi mesi fa abbiamo fatto… -