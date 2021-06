Incidente sul Garda: Greta morta per annegamento, lo ha stabilito l'autopsia (Di sabato 26 giugno 2021) Greta Nedrotti è morta per annegamento . Lo ha stabilito l'autopsia sul corpo della 25enne che sabato scorso era su una barca ferma sul lago di Garda con l'amico Umberto Garzarella, 37enne, morto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021)Nedrotti èper. Lo hal'sul corpo della 25enne che sabato scorso era su una barca ferma sul lago dicon l'amico Umberto Garzarella, 37enne, morto ...

Advertising

rtl1025 : ?? Un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 27 sono morti in un #incidente avvenuto nella notte all'interno di una gal… - repubblica : ?? Lago di Garda, il video che riprende i tedeschi sul motoscafo dopo l’incidente: uno non si regge in piedi e cade… - Corriere : Incidente sul Garda, c’è un video in cui uno dei tedeschi barcolla e cade in acqua: era ubriaco? - andreastoolbox : Incidente sul lago di Garda, Greta Nedrotti è morta per annegamento - Rai News - marcuspascal1 : RT @Agenzia_Ansa: Per l'autopsia Greta Nedrotti, la 25enne che sabato scorso era su una barca ferma sul lago di Garda con l'amico Umberto G… -