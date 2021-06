Incidente mortale a Roma: lo scooter sbanda e si schianta contro il muro, 22enne perde la vita (Di sabato 26 giugno 2021) Ancora sangue sulle strade della Capitale e ancora un giovane che ha perso tragicamente la vita. E’ successo questa mattina, intorno alle 4.50, a Roma, in piazza Salerno all’altezza del civico nr. 3. Leggi anche: Incidente mortale a Velletri: muore a soli 14 anni dopo lo schianto con il suo motorino L’Incidente pare essere autonomo, sembra abbia coinvolto un solo veicolo, un Honda Sh con a bordo un ragazzo di 22 anni. Per cause in fase di accertamento e stando a una prima ricostruzione, il 22enne in sella allo scooter ha perso il controllo del mezzo, ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 giugno 2021) Ancora sangue sulle strade della Capitale e ancora un giovane che ha perso tragicamente la. E’ successo questa mattina, intorno alle 4.50, a, in piazza Salerno all’altezza del civico nr. 3. Leggi anche:a Velletri: muore a soli 14 anni dopo lo schianto con il suo motorino L’pare essere autonomo, sembra abbia coinvolto un solo veicolo, un Honda Sh con a bordo un ragazzo di 22 anni. Per cause in fase di accertamento e stando a una prima ricostruzione, ilin sella alloha perso illlo del mezzo, ha ...

