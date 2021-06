Incidente Lago di Garda, per l’autopsia Greta è morta per annegamento. Agli atti anche un video dell’arrivo del motoscafo (Di sabato 26 giugno 2021) Secondo l’autopsia Greta Nedrotti, la 25enne che sabato scorso si trovava a bordo di una barca di legno travolta da un motoscafo sul Lago di Garda, è morta per annegamento. Dall’esame è emerso che la morte non è stata immediata, al contrario di Umberto Garzella, il 37enne morto sul colpo che si trovava con lei sulla barca. Il corpo della giovane è stato infatti ritrovato dopo dodici ore di ricerche a circa cento metri di profondità, con le gambe parzialmente amputate. La ragazza ha riportato diverse fratture causate dall’impatto con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) SecondoNedrotti, la 25enne che sabato scorso si trovava a bordo di una barca di legno travolta da unsuldi, èper. Dall’esame è emerso che la morte non è stata immediata, al contrario di Umberto Garzella, il 37enne morto sul colpo che si trovava con lei sulla barca. Il corpo della giovane è stato infritrovato dopo dodici ore di ricerche a circa cento metri di profondità, con le gambe parzialmente amputate. La ragazza ha riportato diverse fratture causate dall’impatto con il ...

