Incentivare le scuole di specializzazione per i lavoratori del turismo

(Di sabato 26 giugno 2021) «Occorree riqualificare leprofessionali e diper idel settore. Bisogna creare figure manageriali, ma anche quelle più operative e tecniche, in grado di fornire prestazioni di lavoro con professionalità e conoscenze appropriate nel mondo dell’accoglienza e dell’ospitalità turistica». E’ quanto sostiene con forza il presidente nazionale della Fenailp, Sabato Pecoraro nel corso di una lunga intervista. Per Pecoraro il settore delè fondamentalee considerato che è la grande vocazione del nostro Paese- In alcune note dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incentivare scuole

notiziediprato.it

...di concordare un protocollo d'intesa per lo svolgimento di corsi formativi/informativi rivolti ai genitori e al personale delledell'infanzia e asili nido comunali. Il tutto, per......d'intesa per lo svolgimento di corsi formativi/informativi rivolti ai genitori e al personale delledell'infanzia e asili nido comunali - precisa ancora Rossi. Il tutto, perla ...Per richiedere la borsa di studio occorre iscriversi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria del Politecnico di Milano, tale incentivo è stato ideato per ... Vediamo i requisiti: aver conseguito il ...La federazione delle scuole materne ha organizzato l'evento di scrittura. La vittoria a Sant'Agostino, tanto impegno anche nelle altre 22 opere pervenute ...