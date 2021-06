In choc anafilattico per la puntura di un calabrone: task force per salvare un 44enne (Di sabato 26 giugno 2021) CAMERANO - Ha rischiato di morire per la puntura di un calabrone . Solo l'intervento tempestivo del 118 e dei militi della Croce Gialla di Camerano ha scongiurato la tragedia. L'uomo, infatti, era ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 26 giugno 2021) CAMERANO - Ha rischiato di morire per ladi un. Solo l'intervento tempestivo del 118 e dei militi della Croce Gialla di Camerano ha scongiurato la tragedia. L'uomo, infatti, era ...

Advertising

scuroscuroscuro : RT @YouTvrs: Punto da un #Calabrone va in choc anafilattico: uomo a #Torrette - - YouTvrs : Punto da un #Calabrone va in choc anafilattico: uomo a #Torrette - - bellogatto1 : RT @SuperElis2: Entro in farmacia, donna sui 40 parla del marito che ha avuto choc anafilattico dopo il #vaccinoCovid e ora si è rivaccinat… - Obsolete_LG : RT @SuperElis2: Entro in farmacia, donna sui 40 parla del marito che ha avuto choc anafilattico dopo il #vaccinoCovid e ora si è rivaccinat… - baccy74 : RT @SuperElis2: Entro in farmacia, donna sui 40 parla del marito che ha avuto choc anafilattico dopo il #vaccinoCovid e ora si è rivaccinat… -