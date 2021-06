IM – Tra Inter e Lazio affari di mercato solo ad alto prezzo: Lotito infuriato con i nerazzurri (Di sabato 26 giugno 2021) La Lazio e Lotito contro l’Inter La decisione dell’Inter di puntare su Simone Inzaghi come allenatore da cui ripartire dopo l’addio di Conte non è andata giù a Claudio Lotito. Il presidente della Lazio non ha digerito l’addio dell’allenatore piacentino dopo la famosa cena in cui tutto sembrava definito per il rinnovo di contratto. La ‘rabbia’ del presidente biancoceleste potrebbe avere delle ripercussioni sul calciomercato nerazzurro. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Lotito non farà alcuno sconto all’Inter ... Leggi su intermagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Lacontro l’La decisione dell’di puntare su Simone Inzaghi come allenatore da cui ripartire dopo l’addio di Conte non è andata giù a Claudio. Il presidente dellanon ha digerito l’addio dell’allenatore piacentino dopo la famosa cena in cui tutto sembrava definito per il rinnovo di contratto. La ‘rabbia’ del presidente biancoceleste potrebbe avere delle ripercussioni sul calcionerazzurro. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti,non farà alcuno sconto all’...

Advertising

FBiasin : #Inter e #Psg continuano a limare le distanze per #Hakimi, ma ci vuole tempo. Ecco, che sia domani o tra una setti… - DiMarzio : #Çalhanoglu all’@Inter: gli ultimi aggiornamenti tra pochissimo su @SkySport 24 #calciomercato - AntoVitiello : Accordo tra #Inter e #Calhanlglu, visite nelle prossime ore. Ma il sostituto al #Milan non sarà #Zaccagni (non ci sono conferme al momento) - Matteo12241417 : @tucoramiresss @Erminio69642109 @CescInt95 @Gazzetta_it Leao è un giocatore mediocre che solo voi milanisti potete… - Mammolo47861493 : @ThomasBerselli @Peppe_Salines Ma io non capisco il senso di guardare, tra decine di sport, proprio quello in cui n… -