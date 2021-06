Il talento della Croazia può venire a giocare al Milan (Di sabato 26 giugno 2021) Dalla Germania: Kramaric vuole lasciare l’Hoffenheim. Sull’attaccante croato ci sono Milan, Juve, Inter e Roma Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’ in Germania, l’attaccante Andrej Kramaric vorrebbe provare una nuova esperienza dopo cinque anni all’Hoffenheim. Il centravanti classe 1991, impegnato con la Croazia ad Euro 2020, avrebbe nel frattempo attirato su di sé le attenzioni di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 giugno 2021) Dalla Germania: Kramaric vuole lasciare l’Hoffenheim. Sull’attaccante croato ci sono, Juve, Inter e Roma Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’ in Germania, l’attaccante Andrej Kramaric vorrebbe provare una nuova esperienza dopo cinque anni all’Hoffenheim. Il centravanti classe 1991, impegnato con laad Euro 2020, avrebbe nel frattempo attirato su di sé le attenzioni di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

