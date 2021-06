Il Senatore Maurizio Gasparri in visita al Comune (Di sabato 26 giugno 2021) Ieri pomeriggio il Senatore della Repubblica Maurizio Gasparri è venuto in visita a Palazzo San Carlo, accogliendo l’invito del sindaco di Pagani, avv. Raffaele Maria De Prisco, di ascoltare le principali problematiche amministrative che attanagliano il Comune. Tra i principali punti il sottodimensionamento dell’organico dell’ente, che conta circa 70 dipendenti a fronte di un fabbisogno di 200 dipendenti, la difficoltà nell’organizzazione dell’ufficio tesoreria, ancora il blocco del “Fondo per assunzioni straordinarie nei Comuni” che ha lo scopo di potenziare gli uffici degli Enti pubblici che si occupano ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 giugno 2021) Ieri pomeriggio ildella Repubblicaè venuto ina Palazzo San Carlo, accogliendo l’invito del sindaco di Pagani, avv. Raffaele Maria De Prisco, di ascoltare le principali problematiche amministrative che attanagliano il. Tra i principali punti il sottodimensionamento dell’organico dell’ente, che conta circa 70 dipendenti a fronte di un fabbisogno di 200 dipendenti, la difficoltà nell’organizzazione dell’ufficio tesoreria, ancora il blocco del “Fondo per assunzioni straordinarie nei Comuni” che ha lo scopo di potenziare gli uffici degli Enti pubblici che si occupano ...

Advertising

ottopagine : Pagani: il senatore Maurizio Gasparri in visita al comune #Pagani - AldoSciara : @MatteoRichetti @Maurizio_72 @Azione_it @CarloCalenda @BeppeSala @a_bassolino Senatore non mi risulta che i vostri… - latwittipe : @MatteoRichetti @Maurizio_72 @Azione_it @CarloCalenda @BeppeSala @a_bassolino Siamo al secondo tweet oggi (l’altro… - fulviosluga : RT @Angelic35939951: Number One il nostro Senatore Maurizio Gasparri ed una grande squadra @gasparripdl - AlertVirus : RT @Angelic35939951: Number One il nostro Senatore Maurizio Gasparri ed una grande squadra @gasparripdl -