Il report UFO e UAP del Pentagono è disponibile | tutti i dettagli!HDblog it

Advertising

SkyTG24 : Usa, report Pentagono: 'Sugli Ufo nessuna conclusione certa, prove insufficienti' - davidallegranti : RT @PAnnicchino: Ma nel report sugli #UFO si parla anche del partito di Conte? - PAnnicchino : Ma nel report sugli #UFO si parla anche del partito di Conte? - DomaniGiornale : È la prima volta che un report ufficiale del Pentagono sugli #Ufo viene condiviso pubblicamente. Cosa dice quel rep… - HDblog : Il report UFO e UAP del Pentagono è disponibile, tutti i dettagli! -

Ultime Notizie dalla rete : report UFO

...del'classificata' che non è stata condivisa. L'UAPTF afferma che anche all'interno di questi file non ci siano prove sufficienti a chiarire i fenomeni, ancor meno a classificarli come. ...Gli Usa non hanno una spiegazione sugli, i fenomeni aerei non identificati. L'atteso rapporto del Pentagono e dell'intelligence ... Il punto è che il tanto attesonon fa chiarezza. 'Dai 144 ...Alla fine l'atteso report del pentagono sugli UAP, ossia i fenomeni aerei non identificati, è finalmente stato rilasciato pubblicamente. Abbiamo in precedenza realizzato uno speciale nel quale provava ...È stato pubblicato l’atteso rapporto del Pentagono e dell’intelligence degli Stati Uniti sugli Ufo. Secondo quanto riportano i giornali americani, i ...