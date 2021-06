Il principe Harry non rinuncia al titolo | la firma fa infuriare la Regina

(Di sabato 26 giugno 2021) Una nuova polemica sta interessando i reali d’Inghilterra perché pare che ilcontinua ad usare ilnobiliare ma lanon ci sta. Un’ennesima polemica coinvolge… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

IlCarlo ha continuato a manteneree anche dopo la cosiddetta Megxit, nel gennaio 2020. Durante la famosa intervista a Oprah Winfrey,e Meghan avevano raccontato di essere stati ...Ultimo weekend di giugno, tempo di ripercorrere i gossip e le storie della settimana appena trascorsa: cosa sarà accaduto nelle vite delle celeb? Dalle ultime news sul, che sta per tornare a Londra per inaugurare una statua dedicata alla madre Diana, a Britney Spears, controllatissima dal padre Jamie (che mette bocca anche nelle scelte di arredo) fino ...Una nuova polemica sta interessando i reali d’Inghilterra perché pare che il principe Harry continua ad usare il titolo nobiliare ma la Regina non ci sta. I Duchi di Sussex (screenshot Instagram) ...Il principe - senza Meghan Markle e i figli - si è isolato a Frogmore Cottage nel rispetto delle norme anti-Covid. La sovrana, però, è stata fotografata mentre si dirigeva proprio verso quella residen ...