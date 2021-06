Il principe Harry è tornato a Londra (sempre senza Meghan Markle): la “misteriosa” visita della regina Elisabetta (Di sabato 26 giugno 2021) Per la seconda volta nel giro di pochi mesi, il principe Harry è tornato a Londra. Dopo un volo di dieci ore da Los Angeles è atterrato ad Heathrow e poi si è diretto a Frogmore Cottage, dove trascorrerà i canonici 5 giorni di quarantena imposti dal governo britannico come misura preventiva per l’emergenza Covid, visto il dilagare della Variante Delta. A pubblicare una ricostruzione fotografica del suo arrivo è il Daily Mirror, che ha immortalato il secondogenito di Carlo e Diana mentre saliva su un van dai vetri oscurati, da solo, ancora una volta senza Meghan ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Per la seconda volta nel giro di pochi mesi, il. Dopo un volo di dieci ore da Los Angeles è atterrato ad Heathrow e poi si è diretto a Frogmore Cottage, dove trascorrerà i canonici 5 giorni di quarantena imposti dal governo britannico come misura preventiva per l’emergenza Covid, visto il dilagareVariante Delta. A pubblicare una ricostruzione fotografica del suo arrivo è il Daily Mirror, che ha immortalato il secondogenito di Carlo e Diana mentre saliva su un van dai vetri oscurati, da solo, ancora una volta...

Advertising

trash_italiano : Il principe Harry me lo ricordavo diverso. #ENGCZE - zazoomblog : Principe Harry inseguimento e schianto all’aeroporto: cos’è successo - #Principe #Harry #inseguimento - FQMagazineit : Il principe Harry è tornato a Londra (sempre senza Meghan Markle): la “misteriosa” visita della regina Elisabetta - chiara_principe : RT @MISSITEVERYDAY: il mio orientamento sessuale è Harry Styles che dice 'let me be your goodnight' in temporary fix - salidaparallela : RT @travan28: Principe Harry, 'il clamoroso risultato della perizia: ecco di chi è figlio'. Windsor sotto-choc, è per questo che odia Carlo… -