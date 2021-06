Il piano dell’Inter per Raspadori: assalto, se parte Lautaro (Di sabato 26 giugno 2021) Inter sulle tracce di Raspadori per il reparto offensivo di Inzaghi. Il talento del Sassuolo è l’obiettivo in caso d’addio di Lautaro Giacomo Raspadori è il primo nome per rinforzare l’attacco dell’Inter in questo mercato estivo. Nei giorni scorsi l’agente è stato a colloquio con la dirigenza nerazzurra per i suoi assistiti e si è parlato anche del futuro del gioiello del Sassuolo. Martedì, in occasione dell’apertura della sessione del calciomercato a Rimini, potrebbe esserci anche un contatto tra Marotta e l’Ad neroverde Carnevali, con l’attaccante classe 2000 che piace da tempo alla dirigenza nerazzurra. L’Inter – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Inter sulle tracce diper il reparto offensivo di Inzaghi. Il talento del Sassuolo è l’obiettivo in caso d’addio diGiacomoè il primo nome per rinforzare l’attaccoin questo mercato estivo. Nei giorni scorsi l’agente è stato a colloquio con la dirigenza nerazzurra per i suoi assistiti e si è parlato anche del futuro del gioiello del Sassuolo. Martedì, in occasione dell’apertura della sessione del calciomercato a Rimini, potrebbe esserci anche un contatto tra Marotta e l’Ad neroverde Carnevali, con l’attaccante classe 2000 che piace da tempo alla dirigenza nerazzurra. L’Inter – ...

