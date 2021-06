Il Napoli ha scelto Meret e vuole cedere Ospina, ma l'ingaggio del colombiano allontana le pretendenti (Di sabato 26 giugno 2021) Come riportato dall'esperto di mercato Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Luciano Spalletti ha scelto Alex Meret come portiere del presente e del futuro del Napoli. Per questo motivo David Ospina è stato messo sul mercato dalla società azzurra, ma la sua cessione non è semplice. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Il procuratore del portiere colombiano ed il club azzurro sono alla ricerca della giusta soluzione per il futuro di Ospina. Il portiere piace all'Atalanta, ma percepisce un ingaggio che non è in linea con ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 giugno 2021) Come riportato dall'esperto di mercato Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Luciano Spalletti haAlexcome portiere del presente e del futuro del. Per questo motivo Davidè stato messo sul mercato dalla società azzurra, ma la sua cessione non è semplice. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Il procuratore del portiereed il club azzurro sono alla ricerca della giusta soluzione per il futuro di. Il portiere piace all'Atalanta, ma percepisce unche non è in linea con ...

