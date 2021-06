Il Napoli accelera per Kaio Jorge, fissato un incontro con l'agente: pronta l'offerta per anticipare il Milan! I dettagli (Di sabato 26 giugno 2021) Uno dei nomi che incendierà la prossima sessione di calciomercato sarà quello di Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano classe 2002 ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di dicembre, ciò ha attirato tantissime pretendenti, tra cui il Napoli. E proprio i partenopei, riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, stanno provando ad accelerare per chiudere l'acquisto. Già due mesi fa c'era stata una prima offerta degli azzurri da 10 milioni di euro, con il Santos (proprietario del cartellino, ndr) che invece ne chiedeva 15. Giuntoli aveva così deciso di allentare la presa, lasciando la società ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 giugno 2021) Uno dei nomi che incendierà la prossima sessione di calciomercato sarà quello di. L'attaccante brasiliano classe 2002 ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di dicembre, ciò ha attirato tantissime pretendenti, tra cui il. E proprio i partenopei, riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, stanno provando adre per chiudere l'acquisto. Già due mesi fa c'era stata una primadegli azzurri da 10 milioni di euro, con il Santos (proprietario del cartellino, ndr) che invece ne chiedeva 15. Giuntoli aveva così deciso di allentare la presa, lasciando la società ...

Advertising

gilnar76 : Il #Napoli accelera per ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - leone1995201925 : RT @iINSIDER_: Accelerata po si frena poi si sgomma e si accelera di nuovo sembra che siamo al gran premio ????ma le cose non stanno proprio… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il Napoli accelera per Basic: la Lazio di Sarri fa concorrenza agli azzurri - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il Napoli accelera per Basic, pronta una nuova offerta - MondoNapoli : GdS - Il Napoli accelera per Basic perché deciso a strapparlo ad una concorrente: i dettagli -… -