Il nababbo Haaland | cena da mezzo milione e 30mila euro di mancia

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 26 giugno 2021) Erling Brautè uno degli attaccanti più forti in circolazione, è un calciatore giovane in grado di migliorare tantissimo. E’ finito nel mirino dei migliori club ed il futuro è tutto da decidere. Il calciatore ha fatto molto discutere fuori dal campo per unarecord. Secondo quanto riferito da Sportime, nota testata greca, il calciatore avrebbe speso addiritturadial ristorante Nammos dell’isola per unadi 5-6 ore. Il conto totale? 500milapiùdial ...