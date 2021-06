Il ministro della Salute inglese Hancock si dimette dopo la foto hot con l’amante in piena pandemia (Di sabato 26 giugno 2021) Il pressing sul segretario alla Salute britannico, Matt Hancock, ha portato alle sue dimissioni, arrivate sabato sera. La vicenda è esplosa l’altro giorno con le immagini di un bacio fra lui e la presunta amante, la sua collaboratrice Gina Coladangelo, che risalirebbero al 6 maggio. L’accusa che sempre più politici gli hanno rivolto è quella della violazione delle regole di distanziamento sociale da lui stesso imposte. Il ministro della Salute britannico Hancock si è dimesso Per la prima volta anche un parlamentare Tory, Duncan Baker, oggi ne ha apertamente chiesto le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 giugno 2021) Il pressing sul segretario allabritannico, Matt, ha portato alle sue dimissioni, arrivate sabato sera. La vicenda è esplosa l’altro giorno con le immagini di un bacio fra lui e la presunta amante, la sua collaboratrice Gina Coladangelo, che risalirebbero al 6 maggio. L’accusa che sempre più politici gli hanno rivolto è quellaviolazione delle regole di distanziamento sociale da lui stesso imposte. Ilbritannicosi è dimesso Per la prima volta anche un parlamentare Tory, Duncan Baker, oggi ne ha apertamente chiesto le ...

