Il Milan e il dilemma Leao | giusto sacrificarlo o è meglio insistere?

Advertising

Gazzetta_it : Giusto sacrificarlo o è meglio insistere? Il mercato Milan al dilemma Leao - ArcaMilan : @tullio_1899 Assolutamente, come già detto ieri la n. 7 è la n. 10 del Milan, dopo essere state indossate da Shevch… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan dilemma

Pianeta Milan

Di fronte a un'offerta seria ilpotrebbe cederlo (almeno 25 milioni), anche se il rischio di vederlo realizzato altrove c'è (vedi Locatelli, Pessina o Cristante). Leao ha 22 anni, ha segnato 13 ...... guadagnando poco di più di quanto ilera disposto ad offrire. Ovvero un accordo di quattro ... La Sampdoria ancora non ha sciolto ilse ripartire, dopo Ranieri, da Giampaolo o D'Aversa. L'...Il turco fa lo stesso percorso di Cassano e Collovati, i rossoneri dopo aver perso anche Donnarumma a parametro zero tremano per Kessie ...Il turco fa lo stesso percorso di Cassano e Collovati, i rossoneri dopo aver perso anche Donnarumma a parametro zero tremano per Kessie ...