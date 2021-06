Il make up di Crudelia è la tua nuova fissazione? Ti spieghiamo come si fa!

(Di sabato 26 giugno 2021) Ilup diè diventato iconico dopo l’uscita del film Disney: per le appassionate è arrivato il momento di imparare a riprodurlo prima che l’abbronzatura lo renda impossibile! Ilup che è stato realizzato sul viso di Emma Stone per rendere indimenticabile il personaggio della giovaneDe Mòn ha colpito la fantasia delle ragazze di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : make Crudelia

CheDonna.it

... conferendogli una personalità cinica e arcigna che ama circondarsi di un sontuoso carosello di colori, costumi,up, acconciature e feste.probabilmente è il film, live action più rock '...Si chiama Fruit Explosion la sua ultima collezioneup, che comprende i rossetti Watermelon ... Prezzo: 19,95 su lookfantastic.it È ormai uscito Cruella Disney , il film suDe Mon con Emma ...Il make up di Crudelia nel recentissimo film Disney è un iconico capolavoro di semplicità: ecco come portarlo (quasi) tutti i giorni ...Per questo week-end vi propongo la visione di Crudelia, film di genere commedia, drammatico e giallo, diretto da Craig Gillespie, disponibile dal 26 maggio ...