Il guaio europeo sul gender

(Di sabato 26 giugno 2021) Lgbti: per sedici leader europei questa formula esoterica rinvia al compimento dei valori di libertà e di tolleranza che stanno “a fondamento dell’Unione”. In una lettera ai portavoce massimi dell’Europa sovranazionale, da Merkel a Draghi, da Macron a tutti gli altri, sono denunciati “odio, intolleranza e discriminazione” e ci si proclama “dalla parte del rispetto della diversità e dell’eguaglianza Lgbti affinché le future generazioni possano crescere in un’Europa basata sull’eguaglianza e il rispetto”. Sono affermazioni per un verso ovvie e per un altro molto impegnative. Il rigetto di odio intolleranza e discriminazione “per l’orientamento sessuale e l’identità di genere” (la percezione ...