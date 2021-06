Il giornalista Rai Guido Pocobelli Ragosta è il nuovo presidente dell’Ucsi Campania (Di sabato 26 giugno 2021) Guido Pocobelli Ragosta, 52 anni, laureato in Economia e Commercio alla Federico II, vice caporedattore e segretario di redazione della Tgr Rai Campania, è il nuovo presidente dell’Ucsi Campania (l’Unione Cattolica Stampa Italiana). Si è tenuta a Napoli la riunione dei nove membri (Mario Aurilia, Rosanna Borzillo, Laura Guerra, Carlo Lettieri, Francesco Manca, Rosaria Morra, Antonio Pintauro, Guido Pocobelli Ragosta, Elena Scarici) del neo Consiglio Direttivo dell’Ucsi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 giugno 2021), 52 anni, laureato in Economia e Commercio alla Federico II, vice caporedattore e segretario di redazione della Tgr Rai, è il(l’Unione Cattolica Stampa Italiana). Si è tenuta a Napoli la riunione dei nove membri (Mario Aurilia, Rosanna Borzillo, Laura Guerra, Carlo Lettieri, Francesco Manca, Rosaria Morra, Antonio Pintauro,, Elena Scarici) del neo Consiglio Direttivo...

