Il cretino in malafede: planetario, punitivo e al potere (Di sabato 26 giugno 2021) Razzismo e Lgbtqia sono diventati ormai i dogmi ossessivi di tutti i media, della narrazione globale, dell’agenda politica mondiale, in primis della sinistra planetaria. Non c’è religione, chiesa, famiglia, popolo, proletariato, governo che tenga; non c’è nemmeno lo sport che possa esserne immune. Tutto viene investito da questo ciclone che ha oscurato ogni altro tema, ogni altra urgenza. È uno di quei temi discriminatori in assoluto dell’umanità: di qua i devoti del nuovo catechismo, di là i razzisti omofobi in tutte le loro gradazioni, da cattolici a nazi. Per essere tali non occorre un esame approfondito, basta non inginocchiarsi, reclamare la libertà di pensiero o dire che i ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) Razzismo e Lgbtqia sono diventati ormai i dogmi ossessivi di tutti i media, della narrazione globale, dell’agenda politica mondiale, in primis della sinistra planetaria. Non c’è religione, chiesa, famiglia, popolo, proletariato, governo che tenga; non c’è nemmeno lo sport che possa esserne immune. Tutto viene investito da questo ciclone che ha oscurato ogni altro tema, ogni altra urgenza. È uno di quei temi discriminatori in assoluto dell’umanità: di qua i devoti del nuovo catechismo, di là i razzisti omofobi in tutte le loro gradazioni, da cattolici a nazi. Per essere tali non occorre un esame approfondito, basta non inginocchiarsi, reclamare la libertà di pensiero o dire che i ...

Advertising

polasein500cc : RT @AldoModica: 'Il cretino in malafede: planetario, punitivo e al potere.' Un grandissimo Marcello Veneziani. Da lèggere. - missypippi : RT @AldoModica: 'Il cretino in malafede: planetario, punitivo e al potere.' Un grandissimo Marcello Veneziani. Da lèggere. - ValleDellavalle : RT @AldoModica: 'Il cretino in malafede: planetario, punitivo e al potere.' Un grandissimo Marcello Veneziani. Da lèggere. - AleCarbognin : RT @AldoModica: 'Il cretino in malafede: planetario, punitivo e al potere.' Un grandissimo Marcello Veneziani. Da lèggere. - StAy61 : RT @AldoModica: 'Il cretino in malafede: planetario, punitivo e al potere.' Un grandissimo Marcello Veneziani. Da lèggere. -

Ultime Notizie dalla rete : cretino malafede Il cretino in malafede: planetario, punitivo e al potere Un cretino, seppure in malafede, che si rivolge ad altri cretini, che si costituisce in movimento, che scende in piazza e chiede voti, può essere detestabile ma in fondo esercita la sua libertà e il ...

La prevalenza del vigliacco Ma la malafede dei conniventi, il clima di complicità e di finzione, la capacità di ingoiare e ... parafrasando un famoso libro di Fruttero e Lucentini dedicato al cretino; è il ruolo decisivo, ...

Il cretino in malafede: planetario, punitivo e al potere AdHoc News Il cretino in malafede: planetario, punitivo e al potere Razzismo e Lgbtqia sono diventati ormai i dogmi ossessivi di tutti i media, della narrazione globale, dell’agenda politica mondiale, in primis della ...

Un, seppure in, che si rivolge ad altri cretini, che si costituisce in movimento, che scende in piazza e chiede voti, può essere detestabile ma in fondo esercita la sua libertà e il ...Ma ladei conniventi, il clima di complicità e di finzione, la capacità di ingoiare e ... parafrasando un famoso libro di Fruttero e Lucentini dedicato al; è il ruolo decisivo, ...Razzismo e Lgbtqia sono diventati ormai i dogmi ossessivi di tutti i media, della narrazione globale, dell’agenda politica mondiale, in primis della ...