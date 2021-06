Il contratto di locazione commerciale (Di sabato 26 giugno 2021) Licia Albertazzi - La locazione commerciale è un tipo di locazione che ha ad oggetto immobili utilizzati per avviare o continuare un'attività (industriale, commerciale, ecc.). Leggi su studiocataldi (Di sabato 26 giugno 2021) Licia Albertazzi - Laè un tipo diche ha ad oggetto immobili utilizzati per avviare o continuare un'attività (industriale,, ecc.).

Advertising

NewsLeonardo : Disdetta contratto di locazione: tempi di preavviso e modalità - laleggepertutti : Che succede se si lascia l'appartamento prima della scadenza del contratto? - - NobiliAVVOCATI : Il modello RLI serve per la registrazione di un contratto di locazione o affitto, la proroga di contratti già esist… - ADM_assdemxmi : RT @ComuneMI: Sei uno #studente fuori sede e cerchi casa a Milano? E' online il vademecum per la locazione abitativa con l'obiettivo di inf… - ColvilleFumiko : RT @ComuneMI: Sei uno #studente fuori sede e cerchi casa a Milano? E' online il vademecum per la locazione abitativa con l'obiettivo di inf… -