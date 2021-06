Il complicato sogno di mercato della Juventus può già sfumare

(Di sabato 26 giugno 2021) Il ritorno di Allegri in panchina aveva dato adito a voci sul ritorno di Pjanic alla, ma ultimi rumors allontanano il giocatore Circa un anno fa Miralem Pjanic lasciava Torino per partire alla volta di Barcellona e giocare ‘nel club dei suoi sogni’. Dopo un anno la situazione del centrocampista bosniaco è molto diversa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

rosydelpopolo : #roma #primeday #CTCF #primeday2021 21/06/2021 #onirorubrica Sogno complicato con tante presenze, da… - rosydelpopolo : #roma #Loki #qcc #CTCF #architecture #SANREMO2021 21/06/2021 #onirorubrica Sogno complicato con tante presenze, da… -

Ultime Notizie dalla rete : complicato sogno

SerieANews

Di diverso avviso, invece, il leader della Lega, Matteo Salvini: 'Lasciamo che giochino a pallone, stanno regalando unalla nazione dopo un periodo. Il razzismo si combatte sui ...NORRIS voto 9 Strepitoso Lando, porta la McLaren in seconda fila con ildi un podio che sembra però. PEREZ voto 8 Paga sempre alcuni decimi nei confronti di Verstappen, ma tutto ...Marino Tessaro il 17 giugno si è diplomato al Pacinotti di Mestre: «alle 6 andavo a lavoro, poi in pausa pranzo mi fermavo per studiare e la sera a lezione» ...