Il commissario Montalbano: ‘Riccardino’ si farà. L’indiscrezione (Di sabato 26 giugno 2021) Da oltre vent’anni Il commissario Montalbano fa compagnia al pubblico italiano. Una serie televisiva di successo, adatta alla famiglie che, stagione dopo stagione, ha conquistato sempre più apprezzamenti e, soprattutto, fan. E adesso per coloro che, non senza tristezza, si erano rassegnati all’idea di non poter più vedere nuovi capitoli in tv, arriva una bella notizia. Salvo Montalbano, personaggio tratto dai romanzi di Andrea Camilleri e interpretato con professionalità da Luca Zingaretti, continuerà infatti a farci compagnia ancora per un po’. A dichiararlo uno degli attori principali dello show, Angelo Russo, che fin dalla prima ... Leggi su dilei (Di sabato 26 giugno 2021) Da oltre vent’anni Ilfa compagnia al pubblico italiano. Una serie televisiva di successo, adatta alla famiglie che, stagione dopo stagione, ha conquistato sempre più apprezzamenti e, soprattutto, fan. E adesso per coloro che, non senza tristezza, si erano rassegnati all’idea di non poter più vedere nuovi capitoli in tv, arriva una bella notizia. Salvo, personaggio tratto dai romanzi di Andrea Camilleri e interpretato con professionalità da Luca Zingaretti, continuerà infatti a farci compagnia ancora per un po’. A dichiararlo uno degli attori principali dello show, Angelo Russo, che fin dalla prima ...

26/6 Ripeto sono Fiorentino, ma leggo e sono informato. Roma! Si prende a 'schiaffi' una sindaca che a me pare non… - CorriereRagusa : 'Riccardino' si farà: Angelo Russo 'Catarella' conferma 2 episodi del Commissario Montalbano - Ragusa - Corriere di… - AMasterPotato : @Scuffi_official Il commissario Montalbano o l'ispettore Derrick? - Profilo3Marco : RT @Raicomspa: Una scena memorabile con il dottor Pasquano, interpretato dall'indimenticabile Marcello Perracchio. 'Un covo di vipere' è l'…

Ultime Notizie dalla rete : commissario Montalbano "Il commissario Montalbano": "Riccardino" si farà. Parola di Catarella Alessandro Alicandri Anche "Riccardino" , l'ultima indagine del Commissario Montalbano, diventerà fiction. L'ha dichiarato l'attore Angelo Russo che interpreta Catarella nell'amatissima serie televisiva di Raiuno. Nello specifico ha dichiarato che la Palomar gli ...

'Riccardino' si farà: Angelo Russo 'Catarella' conferma 2 episodi del Commissario Montalbano Contrordine, "Riccardino" diventerà fiction: anche l'ultimo romanzo di Andrea Camilleri, pubblicato postumo, farà parte della lunga serie di episodi de "Il commissario Montalbano". Lo ha dichiarato l'attore ragusano Angelo Russo, che nella fiction interpreta l'imbranato ma simpatico agente Catarella, ai microfoni di Teleiblea. 'La Palomar (casa di ...

