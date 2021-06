Il Commissario Montalbano non è ancora finito: in arrivo nuovi episodi, a dirlo è uno degli autori (Di sabato 26 giugno 2021) Grandi notizie per i fan del Commissario Montalbano. Pochi mesi fa hanno dovuto dare l’addio a Luca Zingaretti e al suo iconico ruolo, ma ora una speranza si riaccende: uno degli autori della serie che ha portato su piccolo schermo i racconti di Andrea Camilleri, ha dichiarato che ci saranno nuovi episodi. Nessuna notizia ora sui tempi, ma vedere un’ultima indagine di Salvo Montalbano potrebbe non essere più così impossibile. Commissario Montalbano, gli episodi di Riccardino si faranno: l’indiscrezione “Finirà ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 giugno 2021) Grandi notizie per i fan del. Pochi mesi fa hanno dovuto dare l’addio a Luca Zingaretti e al suo iconico ruolo, ma ora una speranza si riaccende: unodella serie che ha portato su piccolo schermo i racconti di Andrea Camilleri, ha dichiarato che ci saranno. Nessuna notizia ora sui tempi, ma vedere un’ultima indagine di Salvopotrebbe non essere più così impossibile., glidi Riccardino si faranno: l’indiscrezione “Finirà ...

