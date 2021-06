I tanti pregiudizi della stampa sul ritrovamento del piccolo Nicola e sulla sua famiglia (Di sabato 26 giugno 2021) I “punti da chiarire”, il “giallo dei sandali”, le immancabili macchie di sangue, i presunti precedenti: perché nelle insinuazioni sul padre e sulla madre del piccolo scomparso e ritrovato nel Mugello si nasconde una critica alle loro scelte di vita Un’avversione generica, di differente intensità, verso gli stranieri e ciò che è straniero o che viene percepito come tale. Questa è la xenofobia. E questo è il sentimento che si è sprigionato, in larga misura, verso i genitori del piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi ritrovato in un dirupo a pochi chilometri da casa sua nelle campagne dell’Alto Mugello. Dopo quello ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) I “punti da chiarire”, il “giallo dei sandali”, le immancabili macchie di sangue, i presunti precedenti: perché nelle insinuazioni sul padre emadre delscomparso e ritrovato nel Mugello si nasconde una critica alle loro scelte di vita Un’avversione generica, di differente intensità, verso gli stranieri e ciò che è straniero o che viene percepito come tale. Questa è la xenofobia. E questo è il sentimento che si è sprigionato, in larga misura, verso i genitori delTanturli, il bimbo di 21 mesi ritrovato in un dirupo a pochi chilometri da casa sua nelle campagne dell’Alto Mugello. Dopo quello ...

Advertising

MauroCapozza : RT @SimoneCosimi: I tanti pregiudizi della stampa sul ritrovamento del piccolo Nicola e sulla sua famiglia - alessiadaniele8 : RT @AnaUlcinj: Sapete chi ci fa fare bella figura in Europa e nel mondo? I Måneskin! Proprio loro!E non solo come ottimi musicisti! Mostr… - alexbottoni : I tanti pregiudizi della stampa sul ritrovamento del piccolo Nicola e sulla sua famiglia - ildalca : RT @SimoneCosimi: I tanti pregiudizi della stampa sul ritrovamento del piccolo Nicola e sulla sua famiglia - SchwarzGuido : RT @SimoneCosimi: I tanti pregiudizi della stampa sul ritrovamento del piccolo Nicola e sulla sua famiglia -