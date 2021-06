I sindacati tornano in piazza: 'Serve proroga del blocco licenziamenti'. Orlando: 'Faremo interventi mirati' (Di sabato 26 giugno 2021) Manifestazioni a Torino, Firenze e Bari. Cgil, Cisl e Uil chiedono la proroga dello stop per tutti fino a ottobre. Il ministro apre al blocco selettivo: 'Il rischio sociale esiste, è sbagliato ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 giugno 2021) Manifestazioni a Torino, Firenze e Bari. Cgil, Cisl e Uil chiedono ladello stop per tutti fino a ottobre. Il ministro apre alselettivo: 'Il rischio sociale esiste, è sbagliato ...

