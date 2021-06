HOTEL PORTOFINO | serie tv su Sky | cast e anticipazioni

(Di sabato 26 giugno 2021) Sono in corso le riprese del nuovo atteso period drama, unainternazionale prodotta da Eagle Eye Drama con protagonisti tra gli altri Natasha McElhone, Rocco Fasano e Daniele Pecci. Leggi anche: Masantonio sezione scomparsi,seconda puntata 2 luglio Protagonista di questo innovativo dramma in costume dai toni thriller ambientato negli anni Venti, durante l’ascesa del fascismo, è Natascha McElhone, la star di Californication, nei panni di Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale che arriva a, nella splendida Riviera Ligure, per aprire un albergo ...

Sono in corso le riprese del nuovo atteso period drama Hotel Portofino, una serie internazionale prodotta da Eagle Eye Drama con protagonisti tra gli altri Natasha McElhone, Rocco Fasano e Daniele ...