Harry torna a Londra per il tributo a Diana, allarme sicurezza e inseguimenti: 'Ha incontrato la nonna' (Di sabato 26 giugno 2021) Il è tornato a Londra senza per partecipare al tributo per Lady Diana nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni e durante la quarantena avrebbe già incontrato la nonna, la regina Elisabetta. Alla ... Leggi su leggo (Di sabato 26 giugno 2021) Il èto asenza per partecipare alper Ladynel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni e durante la quarantena avrebbe giàla, la regina Elisabetta. Alla ...

Advertising

Louisismyboy__ : Secondo me oggi Harry tifa Italia perchè la ama mentre Louis no perché ci teme. Li immagino litigare durante la par… - callmeishmaelx : harry non ti fai sentire da troppo mi stai facendo male per favore torna - __Elisa_b__ : Harry torna in inghilterra che skno piena di condividere la mia aria con te - I_m_falling : RT @seifigx: ma che ci fa ancora in Italia con st'afa e i quaranta gradi Harry torna a Londra che si sta meglio stai fuso proprio - P3RFECTNOW : RT @seifigx: ma che ci fa ancora in Italia con st'afa e i quaranta gradi Harry torna a Londra che si sta meglio stai fuso proprio -