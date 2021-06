Haaland, spese folli in vacanza. Mezzo milione per un pranzo e mancia da trentamila euro (Di sabato 26 giugno 2021) Mentre si sta giocando l’europeo, Erling Haaland si sta godendo le sue vacanze dato che la Norvegia non si è qualificata. Secondo quanto ha riportato Sportime, un noto giornale greco, l’attaccante del Borussia Dortmund non sta badando a spese in vacanza a Mykonos e sono arrivati dettagli su una giornata particolarmente dispendiosa per Haaland e il suo gruppo di amici. In una cena al ristorante Nammos dell’isola, Haaland avrebbe speso in totale Mezzo milione. Un’esperienza da annoverare per i commensali del n0rvegese, ben 500mila euro di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Mentre si sta giocando l’peo, Erlingsi sta godendo le sue vacanze dato che la Norvegia non si è qualificata. Secondo quanto ha riportato Sportime, un noto giornale greco, l’attaccante del Borussia Dortmund non sta badando aina Mykonos e sono arrivati dettagli su una giornata particolarmente dispendiosa pere il suo gruppo di amici. In una cena al ristorante Nammos dell’isola,avrebbe speso in totale. Un’esperienza da annoverare per i commensali del n0rvegese, ben 500miladi ...

