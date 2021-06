Haaland recordman anche in vacanza | spesi 500 mila euro in poche ore

(Di sabato 26 giugno 2021) Nuovo record per Erling, che continua a far parlare di séin. L’attaccante del Borussia Dortmund sta trascorrendo i suoi giorni liberi in Grecia e, come riportato da Sport Time, non starebbe badando a spese. Il norvegese avrebbe infatti speso ben 500nel giro di appena 5 ore.ha infatti pagato l’intera cena con i suoi amici in un locale firmando un grosso assegno. Inoltre ha noleggiato un’auto e, secondo quanto si apprende, avrebbe lasciato una cospicua mancia di 30fuori dal campo ...

Fenomeno in campo, anche fuori. Parliamo di Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund, che si è messo in evidenza anche in vacanza. Il giovane attaccante, sempre molto chiacchierato in ottica mercato, avrebbe speso circa 500 mila euro per un solo pasto nell'isola di Mykonos. L'attaccante si sarebbe proposto di pagare l'intera cena avuta con amici.