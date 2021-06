Haaland prende le distanze dalle “spese folli”. E aggiunge: “Fake news” (Di sabato 26 giugno 2021) Erling Haaland ha pubblicato sul suo profilo Twitter un messaggio dove prende le distanze dalla notizia lanciata dalla Grecia sulle “spese folli” fatte dall’attaccante del Borussia Dortmund in vacanza a Mykonos. Ecco quanto scritto da Haaland: “Penso che abbiano dimenticato le portate principali. Fake news“. …I think they forgot the main courses Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021 Foto: Twitter Borussia L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Erlingha pubblicato sul suo profilo Twitter un messaggio doveledalla notizia lanciata dalla Grecia sulle “” fatte dall’attaccante del Borussia Dortmund in vacanza a Mykonos. Ecco quanto scritto da: “Penso che abbiano dimenticato le portate principali.“. …I think they forgot the main courseshttps://t.co/sCYhKHCCzQ — Erling(@Erling) June 26, 2021 Foto: Twitter Borussia L'articolo proviene da Alfredo ...

BambinoPazzo3 : Anche se fosse vero Haaland non ha speso manco una mensilità del suo stipendio visto che prende 8 mln annui. Se per… - peteW4P : Lo United prende sancho, il city prende Grealish/Kane, il Chelsea tratta Haaland e noi stiamo qua a segarci su Loca… - juanito92e : @MileTrecarichi @SalpadrinoT Col 'sostituto' di Ronaldo ci andrai sempre a perdere. Gli unici al suo livello sono L… - fettonejr : @Hypnos08548739 @CarloP70869199 @The_Cicciio @AlessioSfl @EmanueleMoret17 @Vanja62427036 @DiMarzio La Roma Haaland… - fettonejr : @Romanistavecch1 @Pask927 Ho detto i primi 5 nomi che me so venuti in mente. Non penso che la Roma st'anno po' prende Haaland o Mbappè -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland prende Il Mercato fra trattative in corso, ufficiali e rumors: sarà un'estate bollente? ...alhanolu , il Milan ha offerto il rinnovo ma il giocatore prende tempo, spera arrivino offerte ... i Blancos vogliono un grande attaccante e la scelta è fra Mbappè e Haaland . Il presidente del PSG è ...

Juve, ma Verratti... non ha insegnato nulla? ... Bonucci ne strappa altrettanti, e lo stesso Tek prende 7 milioni nonostante tutti abbiano notato l'... Sui giovani talentuosi per davvero (Mbappe, Haaland) invece vale sempre la pena investire, non ...

