Haaland | pranzo da mezzo milione a Mykonos Ma lui smentisce | ' Fake news'

(Di sabato 26 giugno 2021) Solo un paio di anni fa stupiva il mondo con 9 reti contro l'Honduras nel Mondiale Under 20 e ora ha concluso da poco la sua prima stagione completa al Borussia Dortmund, dominando nonostante i soli ...

Advertising

CB_Ignoranza : Facciamo alla romana? #Haaland #Pranzo - Corriere : Haaland come uno sceicco a Mykonos: un pranzo da mezzo milione (e mancia da 30 mila euro) - Triplete12 : RT @CB_Ignoranza: Facciamo alla romana? #Haaland #Pranzo - mattia_sari : RT @CB_Ignoranza: Facciamo alla romana? #Haaland #Pranzo - infoitsport : Haaland fa il nababbo: pranzo da mezzo milione a Mykonos -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland pranzo

Proprio da una testata ellenica, Sportime, sono arrivati dettagli su una giornata particolarmente dispendiosa pere la sua comitiva (si dice fosse presente sull'isola anche l'esterno del ...si è concesso unsenza limiti : sei ore in un locale chiamato Nammos, tra bottiglie di champagne Crystal Vintage (quattro), e lussi di ogni genere. Una mancia da 30.000 euro A fine ...L’attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erving Haaland, considerato uno dei maggiori talenti europei, sta trascorrendo vacanze da sogno a ...Erling Haaland senza limiti. Dopo le valanghe di gol segnati in Bundesliga ed aver catalizzato l'interesse dei top club europei nei suoi confronti, il giovane attaccante norvegese continua a far parla ...