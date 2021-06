Haaland in vacanza a Mykonos: in 5 ore al ristorante spende una cifra folle (e dà 30.000 euro di mancia) (Di sabato 26 giugno 2021) E’ una notizia che ne ha quasi della leggenda metropolitana. E’ una notizia che giunge da Mykonos, isola greca e nota meta turistica. La punta norvegese del Borussia Dortmund che fa gola a mezza europa sta passando le sue vacanze in terra ellenica con un gruppo di amici (e il padre Alfie, come possiamo vedere dalla foto di seguito) e secondo quanto riportato avrebbe speso una cifra da capogiro in un ristorante. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erling Braut Haaland (@erling.Haaland) In 5 ore trascorse assieme ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 26 giugno 2021) E’ una notizia che ne ha quasi della leggenda metropolitana. E’ una notizia che giunge da, isola greca e nota meta turistica. La punta norvegese del Borussia Dortmund che fa gola a mezzapa sta passando le sue vacanze in terra ellenica con un gruppo di amici (e il padre Alfie, come possiamo vedere dalla foto di seguito) e secondo quanto riportato avrebbe speso unada capogiro in un. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erling Braut(@erling.) In 5 ore trascorse assieme ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : “Ha #Speso 500 mila euro di cena al #Ristorante”. #Follia del vip in #Vacanza: “#Anche una #Mancia da #Record”… - zazoomblog : Haaland follie in vacanza: cena da 500mila euro al ristorante e la mancia lascia senza parole - #Haaland #follie… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Haaland, follie in vacanza: cena da 500mila euro al ristorante e mancia da 30mila - leggoit : #Haaland, follie in vacanza: cena da 500mila euro al ristorante e mancia da 30mila - A_Gentili : RT @gilamalfa: Il corriere online riporta notizie da Novella 2000, il giocatore del Borussia D. Haaland in Grecia in vacanza ha offerto a c… -