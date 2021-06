Haaland | follie in vacanza | cena da 500mila euro al ristorante e la mancia lascia senza parole

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Haaland, follie in vacanza: cena da 500mila euro al ristorante e mancia da 30mila - leggoit : #Haaland, follie in vacanza: cena da 500mila euro al ristorante e mancia da 30mila -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland follie

leggo.it

, cena con champagne Erlingsta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Grecia, dopo la lunga stagione in Bundesliga e la mancata qualificazione agli Europei con la sua Norvegia. A ..., che per cambiare squadra e per la prossima avventura ha chiesto un ingaggio da top player, ... ha passato una vacanza sull'isola greca, ma senzaE’ un Erling Haaland senza freni. In vacanza in Grecia l’attaccante spende mezzo milione per una cena: la mancia è una follia ...Una cena da 500 mila euro, con mancia da 30 mila in vacanza in Grecia. Incredibile. Impossibile. Non per Erling Haaland, il calciatore che continua ad infrangere record, anche fuori dal ...