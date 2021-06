“Ha speso 500 mila euro di cena al ristorante”. Follia del vip in vacanza: “Anche una mancia da record” (Di sabato 26 giugno 2021) Incredibile retroscena sulla vacanza da sogno di uno dei calciatori più forti in circolazione a livello mondiale. Si è infatti recato in un posto meraviglioso, ma ciò che ha sconvolto praticamente tutti è stata la somma sborsata. Infatti, la cena consumata all’interno di un ristorante è costata la bellezza di 500 mila euro. Davvero quasi impossibile da credere, ma è veramente successo. Ma non è tutto, perché Anche la mancia lasciata prima di andare via ha lasciato tutti senza fiato. Un esborso da record. L’atleta si sta rilassando ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Incredibile retrossullada sogno di uno dei calciatori più forti in circolazione a livello mondiale. Si è infatti recato in un posto meraviglioso, ma ciò che ha sconvolto praticamente tutti è stata la somma sborsata. Infatti, laconsumata all’interno di unè costata la bellezza di 500. Davvero quasi impossibile da credere, ma è veramente successo. Ma non è tutto, perchélalasciata prima di andare via ha lasciato tutti senza fiato. Un esborso da. L’atleta si sta rilassando ...

Advertising

Chico704 : @MTex78 @FBiasin Il pirla in quel caso sarebbe il giornalista che ha scritto 'ha speso 500 k per una cena' invece c… - RamboDeNa : RT @SandorDD: In vista di #ITAAUT allego il menu del lido in cui #Halaand e i #Raiola hanno speso 500 mile euro (30 mila di mancia, neppure… - SandorDD : In vista di #ITAAUT allego il menu del lido in cui #Halaand e i #Raiola hanno speso 500 mile euro (30 mila di manci… - Fireeeandwater : @McCannisdrug Purtroppo sì ahaha, figurati io è la seconda volta che provo e con tutti i libri di preparazione ecc.… - JunkiesOnAHigh : Immaginate aver speso 500€ per la tv E POI PRENDE SOLO BOING PLUS -