Ha rubato una delle auto più rare al mondo e l'ha rivenduta per 7 milioni: arrestato a Genova americano di 67 anni (Di sabato 26 giugno 2021) E' stato arrestato a Genova il 67enne americano che vent'anni fa aveva rubato e poi rivenduto per 7,6 milioni di dollari una delle auto più rare del mondo da un'officina di Milwaukee nel Wisconsin, Stati Uniti. L'uomo, nato negli Usa ma cittadino svizzero, era riuscito a rubare nel 2001 una Talbot Lago T150CSS Teadrop Coupè del 1938, auto d'epoca di cui esistono solo 16 modelli al mondo. Il 67enne arrestato nella sua camera d'hotel a Genova, aveva messo a ...

